شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 17-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً في بداية تداولاته اليومية ، ليستقر أدنى مستوى الدعم 138.54 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 171.13 إلى 105.94) ، بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليعرض نفسه لضغطه السلبي ، ونلاحظ أيضاً بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

ولهذا وطيلة استقرار السهم أدنى مستوى 138.54 نتوقع له المزيد من الانخفاض ، ليستهدف مستوى الدعم 130.84 الذي يمثل نسبة 38.2% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط