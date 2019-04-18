نيتفليكس يفتتح تداولاته بتذبذب واضح – تحليل – 17-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولاته اليومية بارتفاع اتسم بالتذبذب الواضح ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، مستفيداً بالدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وأخيراً وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المهم 356.80 .
ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 356.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة 385.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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