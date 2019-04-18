شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 17-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الداش كوين في مسار ضيق منذ الصباح ولا يزال دون المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تشترط الثبات دون مستوى 129.60، بينما تتواجد أهدافنا الممتدة عند 103.25 ثم 101.60.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 129.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط