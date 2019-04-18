شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 17-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر اللايتكوين دون خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 84.65، في حين تبدأ أهدافنا بكسر مستوى 75.25 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 69.43 ثم 60.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 84.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط