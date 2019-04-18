شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 17-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم تداولات ضعيفة منذ الصباح ويتحرك قرب مستوى 170.76، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة للفترة القادمة، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 154.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 154.00 والمقاومة 175.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط