شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 17-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر البتكوين حول مستوى 5237.73 منذ الصباح ولا يزال دونه حتى الآن، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع واضح في الشراء الآن، مما يدعم التوقعات بالانخفاض خلال الجلسات القادمة، لنحتفظ بتوقعاتنا السلبية التي تعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، في حين يتواجد هدفنا التالي عند 4830.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4800.00 والمقاومة 5300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط