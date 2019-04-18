شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتفاع ليتجاوز مستوى 0.7200، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من الميل الصاعد بقية اليوم، بانتظار زيارة مستوى 0.7250 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن الثبات فوق 0.7125 مطلوب لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7125 والمقاومة 0.7270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد