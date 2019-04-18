شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 21 من شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 0.7178 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7179، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7165، بينما حقق الأعلى له عند 0.7199.

هذا قد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل ماركيت عن استراليا مع أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 51.0 مقابل 52.0 في آذار/مارس الماضي، بينما أوضحت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 50.5 مقابل انكماش 49.3 في آذار/مارس.

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وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت ارتفاع قراءة معدلات البطالة إلى 5.0% متوافقة مع التوقعات مقابل 4.9% في شباط/فبراير، حينما أظهرت الأدنى لها منذ منتصف 2011، وتسارع النمو في قراءة التغير في التوظيف إلى 25.7 ألف مقابل 10.7 ألف، متفوقة على التوقعات عند 15.2 ألف، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الثقة في الأعمال انخفاضاً إلى ما قيمته 1 مقابل ارتفاع 1 في الربع الرابع الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.2% في شباط/فبراير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.4% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 11 ألف طلب إلى 207 ألف طلب مقابل 196 ألف طلب، ومع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11.2 مقابل 13.7 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تعكس القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن أمريكا اتساعاً إلى 52.8 مقابل 52.4 في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي تقلص الاتساع إلى 55.0 مقابل 55.3، وصولاً إلى صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، وأظهر المؤشرات القائدة تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في شباط/فبراير.