شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يستجمع قواه الإيجابية - تحليل صباحي - 18-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 6200.00 ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك وسط تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -6.99 نقطة .

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ولهذا نحن نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 6200.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6400.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6005.86 ومستوى المقاومة 6245.06 .