شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي عند أعلى مستوياته منذ أربع سنوات – تحليل صباحي – 18-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، لينجح باختراق مستوى المقاومة 9170.00 ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 98.50 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 9170.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9430.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9100.00 ومستوى المقاومة 9430.00 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 69 عدد أسهم الشركات الخاسرة 106 عدد أسهم الشركات الثابتة 14 عدد أسهم الشركات المتداولة 189

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