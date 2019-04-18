شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في استراليا خلال آذار/مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة إلى نسبة 5.0% مقابل 4.9% في شباط/فبراير الماضي حينما أوضحت الأدنى لها منذ منتصف عام 2011، لتعد القراءة بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً إلى 25.7 ألف مقابل 10.7 ألف في شباط/فبراير، متوافقة مع التوقعات عند 15.2 ألف.

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