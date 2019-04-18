شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر في ختام التعاملات..و"ناسداك" يغلق أدنى 8 آلاف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم ليتخلى "ناسداك" عن حاجز ثمانية آلاف نقطة، وذلك في ظل الضغوط على أسهم شركات الرعاية الصحية وأسهم شركات الطاقة.



وتترقب الأسواق صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة على "وول ستريت"، وأعلنت "بيبسيكو" اليوم تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من المتوقع في الربع الأول.



من ناحية أخرى، انخفض خام "ويست تكساس" بنسبة 0.5% مغلقاً عند 63.76 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.1% وأغلق عند 71.62 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 72.2 دولار وأقل سعر عند 71.4 دولار.

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وأظهرت بيانات حكومية انخفاض العجز في الميزان التجاري الأمريكي بنسبة 3.4% إلى 49.4 مليار دولار خلال فبراير/شباط الماضي.



وفي نهاية التداولات، تراجع "داو جونز" بنحو ثلاث نقاط وأغلق عند 26449 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26501 نقطة وأقل مستوى عند 26391 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنحو أربع نقاط مغلقاً عند 7996 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 8052 نقطة وأقل مستوى عند 7973 نقطة.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بحوالي ست نقاط إلى 2900 نقطة، وسجل أعلى مستوى بالجلسة عند 2915 نقطة وأقل مستوى عند 2895 نقطة.