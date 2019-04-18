شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تستعيد نغمة المكاسب القوية بارتفاع يزيد عن 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم، ورغم ذلك، سجلت الريبل مكاسب قوية مستيعدةً وتيرتها الإيجابية بعد عمليات جني أرباح في الآونة الأخيرة.



ورغم المكاسب، لا تزال الريبل أدنى مستوطها المتحرك لأجل خمسين يوماً بعد أن تراجعت أدناه في الخامس عشر من أبريل/نيسان.

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ونتيجة لذلك، تلقت الريبل عمليات شراء دفعتها نحو المزيد من الارتفاع، ومع استمرار المكاسب، سيدافع المشترون عن المتوسط المتحرك لأجل خمسين يوماً.



وارتفعت الريبل بحلول الساعة 20:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.1% إلى 0.34 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.34 دولار وأقل سعر عند 0.32 دولار، بينما سجلت قيمتها السوقية 33.6 مليار دولار.



أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 0.9% إلى 5244 دولارا، وبلغت أعلى سعر عند 5282.6 دولار وأقل سعر عند 5182.4 دولار، فيما سجلت قيمتها السوقية 92.5 مليار دولار.