شكرا لقرائتكم خبر عن "فورد" تتوقع تحسن نتائج أعمالها الفصلية بفعل مصنع "متشيجان" للشاحنات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت "فورد موتور" إن تحول إنتاجها في مصنع "متشيجان" إلى الشاحنات من السيارات (الأقل ربحية) سوف يؤدي إلى تحقيق أرباح تشغيلية بأكثر من مليار دولار.



وأوضح مسؤولو الشركة الأمريكية أن الزيادة في الأرباح – قبل الفائدة والضرائب – عام 2021 مقارنة بـ2017 سوف يكون نتيجة التحول الذي شهده الإنتاج في مصنع "متشيجان" من سيارات "برونكو" و"فوكاس" و"سي – ماكس".



ويرى محللون أن قرار "فورد" بالتحول نحو إنتاج الشاحنات يعد بمثابة قرار لتمويع محفظتها الاستثمارية والإنتاجية في الوقت الذي تسعى فيه لإعادة هيكلة أعمالها عالمياً لتحسين الأرباح.

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وكانت "فورد" قد أنتجت 200 ألف وحدة من سيارات "سي – ماكس" و"برونكو" عام 2017، وتستهدف تجميع أكثر من 200 ألف وحدة من سيارات "رينجر" و"برونكو" بحلول عام 2021.



واستثمرت الشركة 850 مليون دولار في مصنعها بمدينة "ديترويت" لإعادة إنعاش وتيرة مبيعاتها من الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الأغراض.



ومن الجدير بالذكر أن "فورد" تجني 150% من أرباحها التشغيلية عن طريق أقوى منتجاتها وهي شاحنات "إف – 150" متوسطة الحجم والشاحنات الثقيلة وشاحنات "ترانزيت"ن وسوف تركز في الفترة الفادمة على مواطن الإيرادات والأرباح.



وعلاوة على ذلك، تنوس "فورد" صناعة سيارة رياضية كهربائية متعددة الأغراض وربما تطرحها العام القادم وسط توقعات بأن تدر عليها المزيد من الإيرادات.