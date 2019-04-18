شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بيبسيكو" يقفز بأكثر من 3% بعد نتائج أعمال قوية في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى سهم "بيبسيكو" الأمريكية للمشروبات الغازية دعماً في تعاملات اليوم من إعلان الشركة عن إيرادات وأرباح فاقت توقعات المحللين نتيجة توسع الأنشطة العالمية.



وسجلت أرباح الشركة المعدلة 97 سنتا للسهم في الربع الأول مقابل توقعات بتحقيق ربح قدره 92 سنتا للسهم في نفس الفترة.



وقفزت إيرادت الشركة الأمريكية إلى 12.88 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 مقارنة بما توقعه المحللون بتحقيق 12.70 مليار دولار.

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وتوسعت "بيبسيكو" في استثماراتها في أنشطة الوجبات الخفيفة الأمر الذي حقق توازناً مع تراجع مبيعات الشركة من المشروبات الغازية نتيجة اتجاه العملاء نحو المشروبات الأكثر صحية.



وكانت "بيبسيكو" قد أعلنت في ديسمبر/كانون الول الماضي أنها أتمت صفقة استحواذ بقيمة 3.2 ملسار دولار على شركة "صودا ستريم" التي تتيح للمستهلكين صناعة مشروبات غازية في المنزل.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "بيبسيكو" بحلول الساعة 19:24 جرينتش بنسبة 3.5% إلى 126.6 دولار، وسجل أعلى سعر قياسي له اليوم عند 126.8 دولار وأقل سعر عند 123.8 دولار، وبلغت القيمة السوقية للشركة نحو 177.6 مليار دولار.