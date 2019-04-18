شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع مع استقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما قلل الضغوط على المعادن النفيسة.



وتلقت أسواق السلع والمعادن دعماً في وقت سابق اليوم من تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الصيني نموا بنسبة 6.3% في الربع السنوي الأول وارتفاع مبيعات اتلجزئة بنسبة 8.7%.



ولا يزال التفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هو المظهر السائد في الأسواق حتى على الرغم من توترات تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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وتترقب الأسواق عطلة رسمية في عدد من الأسواق العالمية أبرزها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة للاحتفال بـ"الجمعة العظيمة" قبيل عطلة "عيد الفصح".



واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش عند 97.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.2% إلى 14.939 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.055 دولار وأقل سعر عند 14.88 دولار.