شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستقر عقب بيانات اقتصادية صينية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين الياباني خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع تهديدات تجارية متبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بيانات صينية قوية.



وسجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نمواً بنسبة 6.3% خلال الربع السنوي الأول، وهو ما تجاوز توقعات المحللين.



وقفز أيضاً الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 8.5% بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 5.6% فقط، فيما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 8.7%.

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من ناحية أخرى، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على وارداته من سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك بعد تهديد الولايات المتحدة برسوم جمركية بقيمة 11 مليار دولار ضد بروكسل.



وأوضح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن تهديداته تأتي في الوقت الذي تقدم فيه المفوضية الأوروبية دعما لشركة "إيرباص" تعطيها ميزة تنافسية على حساب "بوينج".



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش عند 112.05 وسجل اعلى سعر عند اليوم عند 112.1 وأقل سعر عند 111.9.