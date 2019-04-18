شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التهديدات التجارية..الذهب يغلق قرب أدنى مستوياته هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم بالتزامن مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من التوترات التجارية التي تظهر على السطح بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه المرة.



وفي الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون أمريكيون عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، فتح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" جبهة تجارية جيددة مع الاتحاد الأوروبي.



وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم إعداد قائمة من سلع أمريكية بقيمة عشرين مليار دولار تمهيداً لاستهدافها برسوم جمركية كردة فعل على قرار أمريكية محتمل.

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يأتي ذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم على واردات أوروبية بقيمة 11 مليار دولار بسبب دعم بروكسل لـ"إيرباص" على حساب "بوينج".



وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش عند 97.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وتراجعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنحو أربعين سنتاً وأغلقت عند 276.8 دولار للاوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1282.1 دولار وأقل سعر عند 1275.2 دولار.