شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع بشكل هامشي أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو امام أغلب العملات الرئيسية خاصة الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وعلى الرغم من التهديدات التجارية المتبادلة بين واشنطن وبروكسل.



وكشفت بيانات حكومية اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو سجل 1.4% خلال الشهر الماضي – اتساقا مع التوقعات – بينما سجل الميزان التجاري فائضاً بنحو 19.5 مليار يورو، وهو ما تجاوز توقعات بتحقيق منطقة العملة الموحدة فائضاً بحوالي 16.8 مليار يورو.



كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت اليوم إعداد قائمة من سلع أمريكية بقيمة عشرين مليار دولار يمكن استهدافها برسوم جمركية حال تنفيذ واشنطن تهديدها.

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يأتي ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته ربما تفرض رسوماً جمركية على واردات بلاده من سلع الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار.



وأفاد "ترامب" بأن هذا القرار المحتمل يرجع إلى الدعم الذي تقدمه بروكسل إلى صانعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" على حساب "بوينج" الأمريكية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.1299 وسجل أعلى سعر عند 1.1325 وأقل سعر عند 1.128.