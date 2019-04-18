- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يقترب من 72 دولاراً بعد بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضاً على عكس المتوقع في الأسبوع الماضي.
وصرح وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" بأنه من السابق لأوانه الحديث عن خيارات موسكو بشأن اتفاق خفض الإنتاج.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في البلاد انخفض بـ1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعه بـ1.7 مليون برميل خلال نفس الفترة.
وتقل هذه البيانات عما أعلنه معهد البترول الأمريكي بالأمس بانخفاض مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وخلال التعاملات، ارتفع سعر "خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 64.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 63.8 دولار.
وارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 0.2% إلى 71.8 دولار للبرميل وسجل أعلى مستوى اليوم عند 72.2 دولار وأقل سعر عند 71.4 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر "برنت" يقترب من 72 دولاراً بعد بيانات المخزونات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.