شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يقترب من 72 دولاراً بعد بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضاً على عكس المتوقع في الأسبوع الماضي.



وصرح وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" بأنه من السابق لأوانه الحديث عن خيارات موسكو بشأن اتفاق خفض الإنتاج.



وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في البلاد انخفض بـ1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعه بـ1.7 مليون برميل خلال نفس الفترة.

Advertisements



وتقل هذه البيانات عما أعلنه معهد البترول الأمريكي بالأمس بانخفاض مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



وخلال التعاملات، ارتفع سعر "خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 64.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 63.8 دولار.



وارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 0.2% إلى 71.8 دولار للبرميل وسجل أعلى مستوى اليوم عند 72.2 دولار وأقل سعر عند 71.4 دولار.