شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم بشكل طفيف عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلاً عن التفاؤل المستمر بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في كندا سجل ارتفعاً بنسبة 0.7% في الشهر الماضي، بينما سجل الميزان التجاري عجزاً بنحو 2.9 مليار دولار كندي بينما توقع محللون عجزاً بحوالي 3.5 مليار دولار كندي.



وفي سياق منفصل، تتطلع الأسواق إلى الإعلان عن نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإبرام اتفاق يحول دون تفاقم التوترات التجارية بين البلدين ويتم من خلاله رفع الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل.

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وعلى الرغم من ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية إعداد قائمة بواردات من سلع أمريكية بقيمة عشرين مليار دولار رداً على رسوم جمركية محتملة يمكن إقرارها من إدارة الرئيس الأمريكي "دونادل ترامب".



وكان "ترامب" قد هدد باستهداف سلع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار برسوم جمركية في ظل استمرار تقديم الاتحاد الأوروبي دعماً لـ"إيرباص" على حساب منافستها الأمريكية "بوينج".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.75، وسجل أعلى سعر عن 0.7537 وأقل سعر عند 0.7477.