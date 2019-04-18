شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية على خلاف التوقعات في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة اليوم في بياناتها الرسمية عن أن مخزون الخام في أمريكا انخفض بـ1.4 مليون برميل إلى إجمالي 455.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون زيادتها بحوالي 1.7 مليون برميل.



وانخفضت مخزونات البنزين في أمريكا بـ1.2 مليون برميل إلى إجمالي 228 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات المقطرات بـ400 ألف برميل إلى 127.7 مليون برميل.



يأتي ذلك بعد إعلان معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية أمس انخفاض مخزونات النفط في البلاد بـ3.1 مليون برميل.