شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح أعمالها على استقرار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع استمرار تدفق نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الأول فضلاً عن ترقب صدور نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتعول الأسواق على تصريحات وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" التي أكد خلالها على أن المفاوضات التجارية مع الصين دخلت في مراحلها النهائية وأن البلدين يقتربان من إبرام اتفاق.



من ناحية أخرى، يبحث البيت الأبيض إجراء مقابلات مع مرشحين لمجلس إدارة الاحتياطي الاتحادي وسط رفض من جانب زعماء الحزب الديمقراطي بالكونجرس لبعض المرشحين.



وخلال التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 26439 نقطة، وصعد "ناسداك" بثماني نقاط إلى 8008 نقاط، في حين تراجع "ستاندرد أند بورز" بنصف نقطة فقط إلى 2906 نقاط.