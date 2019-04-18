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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يستأنف الصعود ويرتفع بحوالي 2% والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليستأنف المعدن مكاسبه بعد التراجع الذي تعرض له في الآونة الأخيرة.
ورغم أن محللين وصفوا قفزت سعر البلاديوم بالفقاعة التي انفجرت مؤخراً، إلا أنهم لا يزالوا يتوقعون استمرار صعوده نظراً للطلب القوي عليه من شركات صناعة السيارات.
ويستخدم البلاديوم في صناعة مكونات تقلل انبعاثات العوادم السامة خاصة أن العديد من الحكومات والدول حول العالم أصبحت تشدد معايير حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.
وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش عند 97.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة، وأقل مستوى 96.8 نقطة.
أما البلاديوم، فقد ارتفع سعر عقوده الآجلة تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 1351.5 دولار للأوقية، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1354.3 دولار وأقل سعر عند 1328.9 دولار.
يُذكر أن البلاديوم قد قفز منذ أغسطس الماضي بنحو 70% واقترب سعره من حاجز 1600 دولار للأوقية بفضل الطلب القوي عليه وضعف المعروض العالمي.
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