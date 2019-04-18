شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع لليوم الثاني قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للمرة الأولى خلال شهر ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت جرينتش صعد الخام الأمريكي إلى مستوي 64.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.29$،وسجل أعلى مستوي 64.60$ ،وأدنى مستوي 64.20$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاع بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع تركيز السوق فى الوقت الحالي على مخاطر تقلص المعروض.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 12 نيسان/أبريل ، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.7 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.2 مليون برميل ، فى رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ليظل الإجمالي عند 12.2 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي لإنتاج النفط فى الولايات المتحدة على الإطلاق.