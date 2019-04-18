شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى كندا طبقا للتوقعات - مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الشهري مرتفعة بنسبة 0.7 % فى آذار/مارس، طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.7 % ، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.7% ، وبالقراءة السنوية سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1.9% من ارتفاع بمعدل 1.9% بالقراءة السابقة ،طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بمعدل 1.9%.

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