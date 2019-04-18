شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع لليوم الثاني قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى كندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، مواصلا صعوده لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ، وقبيل صدور بيانات هامة من كندا عن مستويات التضخم الرئيسية فى البلاد خلال آذار/مارس ، والتي توفر أدلة جديدة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الكندية خلال هذا العام.

يتداول بحلول الساعة 11:59بتوقيت جرينتش زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي حول مستوي 1.3335$ من سعر الافتتاح 1.3349$ بعد تسجيل أعلى سعر 1.3372$ ،وأدنى سعر 1.3308$ .

أنهي الدولار الكندي تعاملات الأمس مرتفعا بأكثر من 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.25% ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بفعل تراجع مستويات الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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أبقي البنك المركزي الكندي خلال اجتماع 6 آذار/مارس على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند 1.75% تماشيا مع معظم التوقعات ،وقلص من اقتناعه بأن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع خلال 2019 بسبب تباطؤ الاقتصاد فى البلاد خلال الفترة الأخيرة وتزايد المخاطر العالمية.

تخلي البنك المركزي عن تأكيداته السابقة بأن معدلات الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع مع مرور الوقت ، وتحول بالحديث بأن الاقتصاد بحاجة إلى التحفيز ،وأنه هناك مزيد من عدم اليقين بشأن توقيت الزيادات المستقبلية فى أسعار الفائدة.

ولذلك خفض المستثمرين احتمالات قيام المركزي الكندي برفع أسعار الفائدة خلال هذا العام ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من كندا عن مستويات التضخم الرئيسية فى البلاد خلال الشهر الماضي.

يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.7 % خلال آذار/مارس بنفس القراءة السابقة ،وبالقراءة السنوية المتوقع ارتفاع بنسبة 1.9% من ارتفاع بنسبة 1.5% فى شباط/فبراير.

ويصدر أيضا فى نفس التوقيت الميزان التجاري الكندي ، حيث تشير التوقعات إلى عجز بمقدار 3.5 مليار دولار فى شباط/فبراير من عجز بمقدار 4.2 مليار دولار فى كانون الثاني/يناير.