مركز تحديث الصناعة: 50 شركة مصرية تشارك بملتقى توظيف الشباب بمحافظة سوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز تحديث الصناعة تحت رعاية محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصارى، ملتقى لتوظيف شباب المحافظة فى المدن الصناعية (العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعبور) بمرتبات وحوافز مجزية فى كافة التخصصات من مهندسين ومحاسبين وفنيين وعمال وسائقين. الملتقى يشارك فيه نحو 50 شركة من مختلف القطاعات، حيث تبدأ أعماله مساء اليوم، الخميس 18 أبريل فى الحديقة المتحفية، أمام ديوان عام محافظة سوهاج وبجوار متحف سوهاج القومى. Advertisements

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