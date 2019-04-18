شكرا لقرائتكم خبر عن 29 % حصة السعوديين من التأمين الصحي للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أشارت إحصائية حديثة لمؤشرات التأمين الصحي عن استحواذ عدد المؤمن لهم من السعوديين لأكثر من 28.9% من وثائق التأمين الطبي بعد أن وصلت أعدادهم إلى 3.2 مليون شخص منهم 1.2 مليون موظف، و2.03 مليون تابع، في حين بلغ إجمالي المؤمن عليهم 11.3 مليون من خلال 27 شركة تأمين و10 شركات لإدارة المطالبات المؤهلة.

وأشارت الإحصائية الصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها إلى أن عدد غير السعوديين المؤمن عليهم بلغ 8.08 مليون شخص، منهم 6.2 مليون موظف و1.8 مليون تابع، في حين بلغ عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمد لدى نظام الضمان الصحي 5248 منشأة طبية.

يشار هنا إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني أدخل إجراءات جديدة من شأنها أن تسهم في تطوير صناعة التأمين الصحي ورفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي وذلك من خلال استكمال الربط الإلكتروني الإلزامي للتأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، متوقعا نمو أعداد المؤمن عليهم بزيادة تصل إلى مليوني مشترك جديد.

الجدير بالذكر أن استكمال مجلس الضمان الصحي تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني لكافة العاملين بالقطاع الخاص سيلزم صاحب العمل إلكترونيا بتوفير التأمين لجميع العاملين لديه ولن يتم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين خلال العام الحالي 2019 ما لم تشمل جميع العاملين السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم، كما نصت اللائحة التنفيذية للضمان الصحي على أن التأمين يشمل أفراد أسرة العامل وهم الزوجة أو الزوجات وجميع أولاده الذكور دون سن 25 سنة والبنات غير المتزوجات، كما أعطت اللائحة الحق للموظفة السعودية الحاصلة على التأمين الصحي أن تشمل زوجها وأبناءها بالخدمة على السواء.