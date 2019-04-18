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الاتحاد الجمركي الخليجي يجتمع في الرياض

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عقدت هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، اجتماعها الحادي والعشرين بمقر الأمانة العامة بالرياض. ورأس الاجتماع مدير عام الجمارك بسلطنة عمان ورئيس وفدها رئيس هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس للدورة الحالية العقيد خليفة السيابي، وبمشاركة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي، وحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة العبري.

وجرى خلال الاجتماع بحث أبرز المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السابع عشر بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وانتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وتطور العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ونتائج اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، وكذلك التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة الجمارك العالمية.

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