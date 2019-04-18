شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الجمركي الخليجي يجتمع في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاجتماع بحث أبرز المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السابع عشر بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وانتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وتطور العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ونتائج اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، وكذلك التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة الجمارك العالمية.
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