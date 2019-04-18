شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الاستثمار» تستعرض الفرص الاستثمارية في المملكة لرجال أعمال عراقيين والان نبدء بالتفاصيل

استضافت الهيئة العامة للاستثمار بمقرها الرئيس بمدينة الرياض أمس، وفدا عراقيا مكونا من أكثر من 70 رجل أعمال عراقيا يمثلون القطاع الخاص في جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي حاليا إلى المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم التطورات التي تشهدها المملكة في المجال الاستثماري والاقتصادي، وأوجه التعاون وسبل تشجيع القطاع الخاص في البلدين الصديقين، إذ قدم الفريق التنفيذي في الهيئة عرضا عن رؤية المملكة 2030، تلا ذلك شرح موجز عن الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للشركات الراغبة في دخول السوق السعودية والاستثمار فيه، وإسهام القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد، ودعم برنامج التحول الوطني 2020، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

من جانبه، ثمن محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والتنموية في مجلس التنسيق السعودي العراقي م. إبراهيم العمر، هذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز توجه قيادتي البلدين نحو تنمية وتعميق العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة، والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين، وتعزز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مبينا أن ما تشهده المملكة من تطورات متلاحقة ومتسارعة على صعيد تطوير البيئة الاستثمارية من خلال مراجعة الأنظمة والإجراءات القائمة والعمل على تحديثها يأتي في سياق الحراك الكبير الذي أوجدته رؤية المملكة 2030 لتعزز موقع المملكة على خارطة الاقتصاد الدولي كوجهة استثمارية رائدة عالميا.