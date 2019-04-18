شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة «الحجز الإلكتروني» لأكثر من 135 ألف وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وأتمتة وإتاحة ميزة جديدة للمستفيدين الراغبين في التملك دون الحاجة لزيارة مكاتب المبيعات، مؤكدا أن الإجراءات التقليدية المتمثلة في زيارة مواقع المشاريع ستكون متاحة أيضا.
وبين «سكني» أن الحجز الإلكتروني للمشاريع يتيح العديد من المميزات بخطوات سريعة وسهلة، حيث يمكن للمستفيد استعراض المشاريع السكنية ومعرفة تفاصيلها ومواقعها وأنواع مواد البناء والتشطيبات المستخدمة، وفي حال رغبة المستفيد استكمال الحجز إلكترونيا فيمكنه حجز الوحدة السكنية التي يرغب فيها، ومعرفة نسبة الدعم السكني والتمويل المستحق وطباعة عرض السعر المبدئي عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى موقع المشروع أو مقر المبيعات، مفيدا بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود البرنامج في الاستفادة من أحدث التقنيات لخدمة المستفيدين وتسهيل رحلة التملك.
وأشار البرنامج إلى أنه يمكن استعراض جميع المشاريع السكنية التي يشرف عليها «سكني» من خلال زيارة موقع البرنامج واختيار أيقونة «نظام الحجز الإلكتروني»، حيث يمكن للمستفيد بعد إكمال إجراءات التسجيل تصفح أكثر من 100 مشروع سكني، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتضم أكثر من 135 ألف وحدة سكنية.
وكان برنامج «سكني» أعلن منذ إطلاقه مطلع عام 2017 عن إتاحة العديد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، حيث تم الإعلان عن تخصيص أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وما يتجاوز 200 ألف أرض مجانية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء 285 ألف مستفيد من صندوق التنمية العقارية.
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