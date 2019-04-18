شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: ملتقى للمنشآت والباحثين عن التدريب والان نبدء بالتفاصيل
وجمع الملتقى، الذي عقد مؤخرا الباحثين والباحثات عن الفرص التدريبية مع المنشآت التي لديها فرص تدريبية ضمن البرنامج، كما شهد الملتقى، تقديم ورش عمل وإرشاد مهني للباحثين والباحثات عن الفرص التدريبية ضمن البرنامج، وتعريفهم ببرنامج «تمهير» وكيفية استعراض الفرص التدريبية المطروحة في صفحة البرنامج والاستفادة منه. وشارك عدد من المنشآت في الملتقى لعرض الفرص التدريبية لديهم، حيث تم إطلاع الباحثين والباحثات عن الفرص التدريبية عليها، وتقدموا على الفرص المناسبة لهم.
يشار إلى أن برنامج «تمهير» يهدف إلى إكساب خريجي الجامعات بالخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقا لتخصصات الخريجين. ويضيف البرنامج فرصا تدريبية إضافية أسبوعيا لعدد من التخصصات المختلفة. وتتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لدخول سوق العمل.
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