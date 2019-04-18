شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير التجارة»: التحول الوطني يرفع الأمان في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل
» رقابة الأسواق
وأشار د.القصبي إلى أن آليات الرقابة على الأسواق، ورصد المنتجات غير الآمنة، وبذل الجهود من أجل القضاء على المنتجات غير المطابقة للمواصفات، هدف رئيس تعمل على تحقيقه كافة الجهات الرقابية المعنية في جميع دول العالم.
» جهود المواصفات
من جهته بين محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس د.سعد القصبي أن المملكة أولت قضية سلامة المنتجات اهتماما بالغا، رسخه إطلاق مبادرة نوعية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تحت مسمى البرنامج السعودي لسلامة المنتجات «سليم»، الذي يستهدف الارتقاء بمستوى مطابقة السلع المعروضة في السوق السعودي وصولا إلى 80% بحلول عام 2020م، لافتا إلى أن جهود الهيئة بالتعاون مع شركائها في المنظومة الرقابية قد أسفرت عن وصول معدل المنتجات المطابقة للمواصفات إلى 66.7% في عام 2018م، بمعدل تحسن بلغ 9% منذ انطلاق البرنامج في عام 2017م.
» الدور الدولي
من جانبها سلطت رئيس المنافسة وسياسات المستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تيريزا موريرا خلال حفل افتتاح المنتدى، الضوء على أفضل الممارسات في سلامة المنتجات الاستهلاكية في إطار برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية لتسهيل تبادل المعلومات والمشاورات بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين.
بدوره أكد السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي دورسو على أن المملكة قادرة على إنشاء نظام قوي لسلامة المنتجات، يزيد من ثقة المستهلكين في سلامة جميع المنتجات المتاحة في السوق.
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