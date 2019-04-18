شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» تطلق معسكرا لمسرعة أعمال التعليم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في الرياض اليوم معسكر توليد الأفكار لمسرعة أعمال تقنيات التعليم التي تقدم برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة في مجال تقنيات التعليم من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد، حيث سيتم على مدى 3 أيام وبمشاركة 100 فريق، استعراض أبرز التحديات في قطاعات تقنيات التعليم للوصول إلى أفكار مشاريع تسهم في رفع مستوى قطاع التعليم، وسيتضمن المعسكر تقديم ورش تدريبية من قبل المختصين وذوي الخبرة يرافقها توجيه متواصل وجلسات إرشادية في مختلف المجالات بناء على احتياجهم لتطوير أفكارهم وابتكاراتهم.

وسيشهد اليوم الأخير للمعسكر تشكيل لجان تحكيم مكونة من ممثلي الشركاء لهذه المبادرة منهم وزارة التعليم وشركة تطوير لتقنيات التعليم؛ وذلك لعرض أفكار الفرق المشاركة وترشيح أفضلها لتأهيلهم إلى معسكر تدريبي مكثف لمدة خمسة أيام، والذي سيركز على بناء المشاريع ونقلها من فكرة إلى مشروع بطرق تلائم احتياجات السوق المحلي.