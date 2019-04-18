شكرا لقرائتكم خبر عن «الصادرات السعودية» تطلق برنامج دعم الشهادات المتخصصة في مجال التصدير والان نبدء بالتفاصيل
تقدم الشهادة المتخصصة في التصدير عن طريق منصة تدريب إلكترونية تمنح المشاركين التطوير المهني المطلوب وذلك من خلال خمس دورات تدريبية تساعد في إعدادهم لاختبار الكفاءة وبالتالي الحصول على الشهادة المتخصصة في التصدير التي تكتسب من خلالها المهارات والمعارف الضرورية في مجال التجارة الدولية وعمليات التصدير، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات حول الأعمال التجارية الدولية والعقود، خيارات التمويل، والخدمات اللوجستية.
ويأتي هذا البرنامج تلبية لاحتياجات المنشآت في بناء قدرات منسوبيها وضمن الجهود التي تقدمها «الصادرات السعودية»؛ بهدف رفع جاهزية المنشآت للتصدير وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق الدولية. الأمر الذي يتطلب إعداد كفاءات بشرية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة في مجالات الإدارة، التسويق الدولي، إدارة سلسلة التوريد، وتمويل التجارة وذلك للقيام بالمهام التي من شأنها تحقيق أهداف المنشآت للوصول إلى الأسواق الدولية المستهدفة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصادرات السعودية» تطلق برنامج دعم الشهادات المتخصصة في مجال التصدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.