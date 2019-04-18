شكرا لقرائتكم خبر عن «الصادرات السعودية» تطلق برنامج دعم الشهادات المتخصصة في مجال التصدير والان نبدء بالتفاصيل

​أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» المرحلة الأولى من برنامج دعم الشهادات التدريبية في مجال التصدير، بالتعاون مع أكاديمية غرفة التجارة الدولية، الذي يهدف إلى رفع المعرفة وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير وممارساته، حيث تضمن البرنامج تقديم 250 منحة تدريبية من «الصادرات السعودية» لمنسوبي 112 منشأة وطنية مصدرة أو تطمح للتصدير من عدة قطاعات مختلفة؛ وذلك للإعداد والحصول على الشهادة المتخصصة في التصدير.

تقدم الشهادة المتخصصة في التصدير عن طريق منصة تدريب إلكترونية تمنح المشاركين التطوير المهني المطلوب وذلك من خلال خمس دورات تدريبية تساعد في إعدادهم لاختبار الكفاءة وبالتالي الحصول على الشهادة المتخصصة في التصدير التي تكتسب من خلالها المهارات والمعارف الضرورية في مجال التجارة الدولية وعمليات التصدير، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات حول الأعمال التجارية الدولية والعقود، خيارات التمويل، والخدمات اللوجستية.

ويأتي هذا البرنامج تلبية لاحتياجات المنشآت في بناء قدرات منسوبيها وضمن الجهود التي تقدمها «الصادرات السعودية»؛ بهدف رفع جاهزية المنشآت للتصدير وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق الدولية. الأمر الذي يتطلب إعداد كفاءات بشرية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة في مجالات الإدارة، التسويق الدولي، إدارة سلسلة التوريد، وتمويل التجارة وذلك للقيام بالمهام التي من شأنها تحقيق أهداف المنشآت للوصول إلى الأسواق الدولية المستهدفة.