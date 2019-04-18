شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية تنتخب مجالس الإدارات 15 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية، أن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرار بإجراء انتخاب مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يتم فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف الأحد 21 أبريل ولمدة 5 أيام عمل.

وكان القرار الوزارى نص على أنه يحق للشخص الاعتبارى الإدلاء بصوته من خلال ممثله القانونى، وفقاً للبيانات الواردة فى السجل التجارى أو من خلال من يتم تفويضه من الممثل القانونى، مع تقديم هذا التفويض مكتوباً للغرفة التجارية ومختوماً من مكتب السجل التجارى.

ولا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعى الواحد أكثر من 5 تفويضات، وأن تجرى انتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة بمقر الهيئة العامة للمعارض بمدينة نصر، وستجرى الانتخابات فى عدد 223 لجنة للقاهرة.

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