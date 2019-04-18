الارشيف / الاقتصاد

الغرف التجارية تنتخب مجالس الإدارات 15 يونيو المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية تنتخب مجالس الإدارات 15 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية، أن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرار  بإجراء انتخاب  مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يتم فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف الأحد 21 أبريل ولمدة 5 أيام عمل.

وكان القرار الوزارى نص على أنه يحق للشخص الاعتبارى الإدلاء بصوته من خلال ممثله القانونى، وفقاً للبيانات الواردة فى السجل التجارى أو من خلال من يتم تفويضه من الممثل القانونى، مع تقديم هذا التفويض مكتوباً للغرفة التجارية ومختوماً من مكتب السجل التجارى.

ولا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعى الواحد أكثر من 5 تفويضات، وأن تجرى انتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة بمقر الهيئة العامة للمعارض بمدينة نصر، وستجرى الانتخابات فى عدد 223 لجنة للقاهرة.

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغرف التجارية تنتخب مجالس الإدارات 15 يونيو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا