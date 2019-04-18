شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بختام تعاملات.. وسوق السعودية يواصل الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصات الخليج، بختام تعاملات أمس الأربعاء، إذ ارتفع سوق الأسهم السعودية "تداول"، ليسجل ارتفاعه الثالث على التوالى، وسط ارتفاع كبير للسيولة، وصعدت بورصة دبى وسط عمليات شراء انتقائية تركزت على الأسهم الكبرى وسط حالة من التفاؤل بشأن النتائج الفصلية بعد إعلان بنك الإمارات دبى الوطنى عن نتائج فاقت التوقعات، وربحت الأسهم 2 مليار درهم.

وقفزت بورصة البحرين، مدفوعة بقطاعى الاستثمار والخدمات، وسط زيادة معدلات السيولة والتداول، فيما تراجعت بورصة الكويت، للمرة الأولى خلال الأسبوع، بضغط من هبوط العديد من الأسهم وخاصة فى السوق الرئيسى.



بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة أمس،الأربعاء، بنسبة 0.76% رابحا عدد 21.35 نقطة ليغلق عند مستوى 2813.22 نقطة. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة أمس،الأربعاء، بنسبة 0.76% رابحا عدد 21.35 نقطة ليغلق عند مستوى 2813.22 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 379.6 مليون سهم محققة ما قيمته 318.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4181 صفقة ل36 سهما، وارتفع 31 سهما، فيما انخفض 5 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.75%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.35%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.86%، ثم شركة دار التكافل بنسبة 9.01%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 10%، ثم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.25%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسةالأربعاء، بنسبة 0.10% رابحا عدد 1.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1444.73 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الاستثمار. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسةالأربعاء، بنسبة 0.10% رابحا عدد 1.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1444.73 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.2 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة 17.15% مدفوعاً بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 7.41%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 4.43% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.98% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.40%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.65%.

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فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 5.57% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.16%.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة الأربعاء، بنسبة 1.08% رابحا عدد 98.50 نقطة ليغلق عند مستوى 9238.05 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.1% رابحاً عدد 3.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3624.72 نقطة. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة الأربعاء، بنسبة 1.08% رابحا عدد 98.50 نقطة ليغلق عند مستوى 9238.05 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.1% رابحاً عدد 3.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3624.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 166.6 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 69 شركة، فيما تراجعت 106 شركة.

وارتفعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.03%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.16%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.82%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.15%.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس، بضغوط هبوط 5 قطاعات. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس، بضغوط هبوط 5 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% خاسراً عدد 23.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5770.95 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسراً عدد 6.99 نقطة ليغلق عند مستوى 6174.95 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.16% خاسراً عدد 58.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4999.53 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 214.3 مليون سهم بقيمة 42.5 مليون دينار كويتى عبر 8352 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.58%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.50%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.

وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 15.45%، أعقبته السورية بنسبة 12.58%، ثم الأنظمة بنسبة 8.74%، فيما تصدر سهم "الأمان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.60% ثم تجارى بنسبة 10%، ثم آبار بنسبة 10%.