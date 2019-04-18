«الاتحاد» تعتزم تشغيل رحلة خالية من المواد البلاستيكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سوف تصبح الاتحاد للطيران، أول شركة طيران في المنطقة تقوم بتشغيل رحلة خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة على متن الطائرة، في إطار جهودها لتعزيز الوعي بالآثار المترتبة على التلوث البلاستيكي. وستغادر الرحلة رقم EY484 من أبوظبي في 21 إبريل لتصل إلى بريزبن في أستراليا في 22 إبريل بالتزامن مع احتفالات «يوم الأرض».

قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي: «إن منظومة النقل المستدام والفعال تمثل ركيزة محورية في رؤية دولة الإمارات، ومن ثمَّ نشيد بهذه المبادرة من الاتحاد للطيران التي تمهد الطريق نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز الكفاءة والفاعلية في قطاع النقل الجوي. كما يؤكد استثمار الاتحاد للطيران في أنواع الوقود البديل المستدام والتركيز على مجابهة التحديات البيئية المتجددة، مثل التلوث بالمواد البلاستيكية، على التزام الناقلة الوطنية برؤية أبوظبي لترسيخ نظام نقل مستدام».

وتأتي هذه الرحلة المهمة في إطار التزام الاتحاد للطيران المستمر إزاء البيئة، وتهدف إلى المضي قدماً لما هو أبعد من الاحتفالات بيوم الأرض، مع التعهد بتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بنسبة 80 في المئة على امتداد كافة أعمال الاتحاد للطيران، وليس فقط على متن الرحلات، بحلول نهاية عام 2022.

وأفاد محمد مبارك فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران،: «تمثل هذه الخطوة امتداداً للجهود البيئية الرائدة لمجموعة الاتحاد للطيران. ويأتي استهلالنا لعام 2019 برحلة تم تشغيلها بالوقود الحيوي المستدام الذي تم إنتاجه محلياً في دولة الإمارات ثم إطلاقنا لهذه الرحلة الخالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بمثابة شهادة دامغة على التزامنا بقيادة جهود التغيير الفعال نحو الاستدامة».

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: تتزايد المخاوف على الصعيد العالمي بشأن الإفراط في استخدام المواد البلاستيكية والتي يمكن أن تستغرق آلاف السنوات حتى تتحلل. وقد أظهرت أبحاثنا أن بإمكاننا إزالة ما يصل إلى 27 مليون غطاء بلاستيكي من تلك المستخدمة لمرة واحدة من خدماتنا على متن الرحلات كل عام، وبصفتنا شركة طيران رائدة، يقع على عاتقنا القيام بإجراء بهذا الصدد، وتحدي وتغيير المعايير في قطاع الطيران والعمل مع الموردين الذين يوفرون البدائل الأقل تأثيراً على البيئة.