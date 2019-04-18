الصين تعرض أحدث التقنيات في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد قادة قطاع الطاقة الصيني انضمامهم إلى الحضور الآسيوي القوي للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي والذي سيتم انعقاده في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

جاء ذلك خلال الزيارة الثانية لوفد اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أبوظبي 2019 إلى الصين، برئاسة الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، حيث التقى بممثلي الإدارة الوطنية للطاقة والمنظمة العالمية لتطوير الربط البيني للطاقة والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري وشركة «تشاينا هواديان»، الذين عبروا عن اهتمامهم بالمؤتمر.وتعتبر الصين أكبر منتج للطاقة في العالم، وتملك أضخم محطات توليد الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وأضخم معدّل إنتاج في العالم. وسيوفر الجناح الصيني الذي ينظمه مجلس الكهرباء الصيني لشركات الطاقة الصينية منصة مثالية لاستعراض أحدث تقنياتها .