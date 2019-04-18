بيع جميع أراضي «لِيا» على ساحل «ياس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الدار العقارية» عن بيع جميع قطع أراضي مشروع «لِيا» الواقع على الساحل الشمالي لجزيرة ياس خلال معرض «سيتي سكيب أبوظبي»؛ حيث حققت مبيعات تصل إلى 400 مليون درهم.

ويوفر المشروع قطعاً من الأراضي تتراوح مساحتها بين 405 أمتار مربعة وحتى 1800 متر مربع، كما أنها متاحة لجميع الجنسيات، ويضم مشروع «لِيا» 238 قطعة أرض سكنية ذات موقع استراتيجي بالقرب من مشروع «ياس ايكرز»، ويشمل حدائق ومنتزهات وممرات مطلة على المساحات المائية. وسيتمكن سكان «لِيا» من الاستفادة من جميع المرافق ووسائل الراحة المتوفرة في «ياس ايكرز» والتي تشمل الحدائق وأحواض السباحة ومناطق الألعاب ومرافق رياضية ومناطق للشواء ومدارس ومساجد وملعب «ياس ايكرز» للجولف.

ويأتي بيع جميع أراضي مشروع «لِيا» تبعاً للنجاح الكبير الذي حققه مشروع «الريمان»، والذي تم إطلاقه في شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام، وتم بيع جميع الأراضي، وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 1.6 مليار درهم.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية»: تواصل «الدار» سياستها الناجحة في إطلاق مشاريع تتماشى مع متطلبات واحتياجات السوق العقاري، وهو ما تجسد في مشروع «ليا»، الذي استطعنا من خلاله تحقيق مبيعات للأراضي بقيمة 400 مليون درهم. ويأتي هذا الإنجاز في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده الأراضي السكنية منذ بداية العام؛ حيث حقق مشروعا «الريمان» و«ليا» مبيعات قياسية بلغت أكثر من ملياري درهم، ويؤكد النمو المستمر لأعمال محفظة الأصول العقارية لدينا، انتعاش السوق، وقوة أداء القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي.

وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «الدار العقارية»: فخورون بالإنجاز الاستثنائي الذي حققناه في مشروع «لِيا»؛ حيث شهد المشروع إقبالاً واسعاً من المستثمرين والملاك من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يؤكد ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية ذات الأسعار المناسبة. ويعد مشروع «لِيا» أول المشاريع التي نطلقها منذ أن قمنا بافتتاح أول مركز مبيعات لنا في إمارة دبي هذا العام، وهو ما يساهم في توسيع أعمالنا في سوق دبي والأسواق الدولية، وينعكس ذلك على الزيادة التي نشهدها حالياً على المبيعات.