«بروفيس»: المشاريع الكبيرة تجذب المستثمرين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد سمير بركات المدير التنفيذي لشركة «بروفيس» لإدارة العقارات، أن الشركة تدير في الوقت الراهن 27 ألف وحدة عقارية في جميع إمارات الدولة، موضحاً أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية شهدت تصحيحاً ملحوظاً، مع توقعات بأن تعاود الصعود مع المشاريع الضخمة التي تعلن عنها حكومة الإمارات، والتي من شأنها جذب مزيد من المستثمرين والباحثين عن عمل إلى الدولة. وذكر بركات أن المشاريع الكبيرة التي يجرى إطلاقها في مجالات اقتصادية متنوعة، من شأنها تعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي بالدولة، وجذب الأيدي العاملة والمستثمرين، وبدء إطلاق مشاريع في الدولة.

وأوضح أن مناطق مثل جزيرة الريم وشاطئ الراحة وجزيرة ياس تعتبر من المناطق التي يكثر الطلب عليها بغرض الإقامة والاستئجار، بفضل موقع هذه المشاريع والامتيازات التي توفرها للقاطنين بها.

وأشار إلى أن المطورين العقاريين اتجهوا لطرح الأراضي أمام المستثمرين ولجميع الجنسيات بنسبة تملك 100% وذلك لتحريك عجلة السوق العقارية، وتحقيق نمو، مع وجود طلب مرتفع على الأراضي في المناطق الاستثمارية.