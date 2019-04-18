أرباح فصلية قياسية لـ «الإمارات دبي الوطني»

دبي:”الخليج 365” حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً فصلية قياسية خلال الربع الأول تجاوزت 2.7 مليار درهم بزيادة 15% مقارنة بالربع الأول 2018 و15% أيضاً مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ إجمالي الدخل 4.7 مليار درهم مرتفعاً 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض وتحسن الهوامش وارتفاع دخل الرسوم.

تحسن صافي هامش الفائدة بواقع 15 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.83% مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة، فيما بلغ إجمالي الموجودات 525.8 مليار درهم، مرتفعاً 5% عن نهاية 2018، مع ارتفاع قروض العملاء 3% مقارنة بنهاية 2018 لتصل إلى 337.7 مليار درهم، وارتفاع ودائع العملاء 3% إلى 359.4 مليار درهم.

ولا تزال معدلات جودة الائتمان مستقرة، حيث بلغت نسبة القروض منخفضة القيمة 5.9% فيما بلغت نسبة التغطية 123.9%، وبلغ معدل تغطية السيولة 198.8%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ 94% إلى الوضع السليم للسيولة، مع تحسّن معدلات رأس المال مدعومة بتحسن نسبة الشق الأول من الأسهم العادية إلى 16.8% ونسبة الشق الأول إلى 20.9% ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 22%.

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة: «من دواعي سرورنا أن يتمكن البنك مجدداً من تحقيق أرباح قوية وقياسية لهذا الربع».

من جهتها، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي: «تمكن البنك من تحقيق أداء قوي للربع الأول، على خلفية نمو القروض واستقرار الهوامش وزيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي والمشتقات. كما حافظت الميزانية العمومية للبنك على مكانتها الراسخة مع تحسن السيولة ونسب رأس المال والاستقرار في جودة الائتمان». وأضاف: «يسعدنا الإعلان أننا أعدنا صياغة اتفاقية البيع والشراء المتعلقة باستحواذ دينيزبنك ومن المتوقع أن يتم استكمال الصفقة بحلول نهاية الربع الثاني من العام 2019، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة».

من جانبه، قال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، كان الأداء التشغيلي للربع الأول من عام 2019 مرضياً نظراً لتمكننا من تحقيق نمو في صافي دخل الفائدة ودخل الرسوم. كما طرأ تحسن على التكلفة بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، وذلك نتيجة لانخفاض تكاليف الموظفين وأتعاب الخبرة المهنية ونفقات التسويق. كما انخفض صافي هامش الفائدة بواقع 2 نقطة أساس خلال الربع نتيجة لتأثير ارتفاع تكاليف تمويل الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات والودائع الثابتة والتي قابلها تحسن عائدات القروض وارتفاع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

ووصل إجمالي الدخل للربع المنتهي في 31 مارس 2019 إلى 4.717 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة ب 4.497 مليار درهم في الربع السابق.

ونما صافي دخل الفائدة بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق، وذلك نتيجة النمو الذي شهدته القروض بنسبة 3% والذي عوض إلى حد كبير انخفاض صافي هامش الفائدة.

وارتفع دخل الرسوم الأساسية بنسبة 9% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة زيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي والمشتقات والذي نتج عن أعمال التداول ومكتب إدارة الموجودات والمطلوبات.

وتحسنت التكاليف للربع المنتهي في 31 مارس 2019 بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 1.397 مليار درهم، وهذا عائد إلى تحسن تكاليف الموظفين وانخفاض أتعاب الخبرة المهنية ونفقات التسويق. كما طرأ ارتفاع على التكاليف بنسبة 9% في الربع الأول من العام 2019 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق نتيجة الاستثمار في مشاريع التحول الرقمي وتحديث بنية تكنولوجيا المعلومات لدينا.

ولا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 29.6% ضمن الحدود التوجيهية للعام 2019 التي تبلغ 33%، وهو ما يتيح لنا مزيداً من الإمكانات للاستثمار الانتقائي بهدف دعم فرص النمو المستقبلي.

وخلال الربع، لم يطرأ أي تغيير على معدل القروض منخفضة القيمة والذي انتهى عند نسبة 5.9%. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة الصافية 570 مليون درهم في الربع الأول من العام 2019 وهي أعلى بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام 2018 وبنسبة 11% مقارنة بالربع السابق.

وفي الربع الأول من العام 2019، حققت المجموعة أداءً قوياً انعكس من خلال تسجيل صافي أرباح بلغ 2.743 مليار درهم، وهو أعلى بنسبة 15% من الربح المسجل في الربع المقابل من العام 2018. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى نمو القروض ودخل الرسوم وارتفاع الهوامش التي ساعدت في تعويض الزيادة في المخصصات وتكاليف التشغيل.

وارتفعت كل من القروض والودائع بنسبة 3% خلال الربع. فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 94%. وخلال الربع الأول من العام 2019، قام البنك بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ 4.7 مليار درهم صادرة بأربع عملات مع آجال استحقاق تصل حتى 20 عاماً، وتغطي 67% من إجمالي المبالغ المستحقة للعام 2019.

وكما في 31 مارس 2019، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في البنك 16.8% ونسبة الشق الأول 20.9% ونسبة إجمالي رأس المال 22% كما تم احتسابها وفقاً لمعيار بازل 3.

نمو دخل الأعمال والأسواق العالمية

حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بداية متميزة وقوية للعام، حيث بلغ إجمالي الدخل 1.939 مليار درهم للربع الأول، بزيادة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات. ويمثل دخل الرسوم 34% من حجم الإيرادات، مدعوماً بأعمال البطاقات والصرف الأجنبي.

إلى ذلك، حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات مجدداً نتائج مالية قوية للربع الأول من العام 2019 انعكست من خلال نمو الدخل بنسبة 12% ليصل إلى 1.541 مليار درهم مقارنة بالفترة المقابلة في العام 2018.

وكان صافي دخل الفائدة البالغ 1.143 مليار درهم لهذا الربع أعلى 9% من الفترة المقابلة في العام 2018 بسبب نمو أنشطة الإقراض وتحسن الهوامش. وبلغ دخل الرسوم 398 مليون درهم للربع، مرتفعاً 23%.

وارتفعت التكاليف 8% للاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز عروض منتجاتها. وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت الأصول 5%، كما انخفضت الودائع 1٪ مع انخفاض الودائع الثابتة ذات التكلفة المرتفعة.

كما حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة نمواً لافتاً في الدخل بنسبة 73% ليصل إلى 265 مليون درهم للربع الأول من العام 2019 مقارنة بمبلغ 153 مليون درهم للفترة ذاتها من العام 2018.

البحث عن مدير مالي

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن استقالة المدير المالي سوريا سوبرامانيان، بعد أن أمضى تسع سنوات في منصبه، إذ أعرب الأخير عن رغبته في العودة إلى موطنه سنغافورة لأسباب شخصية. وقال البنك إنه بدأ بالفعل البحث عن خليفة لسوبرامانيان من المرشحين الداخليين والخارجيين المؤهلين، وفي هذا الوقت سيواصل سوبرامانيان مهامه حتى تعيين بديل.

25.4 % الملكية بـ «نتورك إنترناشيونال»

قال بيان «الإمارات دبي الوطني»: «أكدنا مؤخراً قيامنا ببيع ما يقرب من نصف الأسهم التي يملكها بنك الإمارات دبي الوطني في شركة نتورك انترناشونال، وذلك بعد طرح عام أولي ناجح في سوق لندن للأوراق المالية. وسيواصل البنك المحافظة على علاقته بشركة نتورك انترناشونال، بوصفه من عملائها القدماء ومن المساهمين فيها بحصة تشكل نسبة 25.4% من ملكيتها».



