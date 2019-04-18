25 مؤسسة مصرفية تبحث التعاون مع إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف اتحاد مصارف الإمارات، بالتنسيق مع جمعية المصارف في إيطاليا، وفداً إيطالياً رفيع المستوى في اجتماع طاولة مستديرة شارك فيه أكثر من 25 مؤسسة مالية من الإمارات وإيطاليا، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المتبادل على مستوى القطاع المصرفي في كل من الإمارات وإيطاليا، إضافة إلى مواضيع أخرى شملت آخر التطورات التي تؤثر في الاقتصادات الأوروبية والشرق أوسطية، وكذلك التطورات الرئيسية في القطاع المصرفي في كلا البلدين..

وشارك في الاجتماع عدد من كبار التنفيذيين وأصحاب القرار من القطاع المصرفي في كلا البلدين، حيث كان على رأس الوفد الإيطالي ليبوريو ستيلينو، سفير إيطاليا لدى الإمارات، وغيدو روزا، رئيس لجنة الشؤون الدولية في جمعية المصارف الإيطالية، وسيرجيو لونغوني، الملحق المالي للبنك المركزي الإيطالي، إضافة إلى مسؤولين بارزين يمثلون مؤسسات مالية إيطالية كبرى.

ومن الجانب الإماراتي، حضر الاجتماع جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، وجيمس أوبراين، رئيس التطوير التنظيمي في المصرف المركزي الإماراتي، بجانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من 13 مصرفاً في الدولة.