شكرا لقرائتكم خبر عن «العثيم» السعودية تخطط لافتتاح 7 مراكز ترفيه جديدة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت مجموعة الأعمال التجارية السعودية «العثيم للسياحة والترفيه»، عزمها مضاعفة حجم استثماراتها في دولة الإمارات، بهدف تنفيذ خططها التوسعية المتمثلة بافتتاح 7 مدن ترفيهية جديدة ل«فابي لاند»، إضافة إلى 6 لعلاماتها التجارية الأخرى التي تتنوع ما بين «إكتسريم لاند» و«ماي تاون» و«سافوري لاند» و«شو سيتي» و«اكستريم زون» و«سبلاش» و«وتر بارك»، وذلك في كل من دبي وأبوظبي وعجمان والشارقة.
وقال محمد عطية، رئيس العمليات في الشركة: بلغت استثمارات مجموعة العثيم ضمن قطاع الترفيه في دولة الإمارات حتى الآن 142 مليون درهم، وجاء اختيارنا للإمارات للتوسع في ظل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والثقل الاقتصادي الذي تتمتع به.
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