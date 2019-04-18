تعديلات قانون الملكية العقارية تدفع لمزيد من النمو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكدت فعاليات اقتصادية أهمية إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية في أبوظبي، موضحين أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالاستثمار في العقارات بأبوظبي.

ولفت هؤلاء إلى أن القانون سيدفع عجلة النمو الاقتصادي عبر جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب إلى أبوظبي وشراء العقارات، سواء بغرض التملك أو الاستثمار.

توفير الشفافية والوضوح

وأعلنت شركة الدار العقارية دعمها الكامل للقرار المهم الذي أصدرته، أمس، حكومة أبوظبي، والذي يمكن كل المستثمرين الأجانب من تملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية. وتجدر الإشارة إلى أن حق التملك سابقاً كان مقصوراً فقط على مواطني دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسيتم تسجيل الوحدات العقارية في المناطق الاستثمارية المحددة بموجب قانون التملك الحر في أبوظبي، إلى جانب إصدار سندات ملكية العقارات للمستثمرين، وفقاً لبيان صادر عن حكومة أبوظبي. وقد كان يحق للمستثمرين الأجانب في أبوظبي سابقاً، التملك بعقد انتفاع طويل الأمد حتى99 سنة.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: لا شك في أن هذا القرار سيعزز من النمو الاقتصادي في العاصمة أبوظبي، ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري، من خلال تمكين المستثمرين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية.

وسيساهم هذا القرار في تعزيز مشهد الاستثمار العقاري في أبوظبي، فضلاً عن توفير مستويات أعلى من الشفافية والوضوح، وتنمية رؤوس الأموال لملاك العقارات، ما يعزز فرص الاستثمار طويلة الأجل، إضافة إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق وتشجيع الإقامة على المدى الطويل.

وأضاف طلال الذيابي: ستنعكس هذه القوانين الجديدة بشكل إيجابي على أداء القطاع العقاري واقتصاد أبوظبي على المدى الطويل، كما أنها تساهم في تنويع مصادر الاقتصاد والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.

ولطالما كان أداء القطاع العقاري مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأداء الاقتصادي لدولة الإمارات. وشهد عاما 2018 و2019 تحولات بارزة في القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي، حيث أعلنت حكومة الإمارات سابقاً عن قرار منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل، وتمكين المستثمرين الأجانب من التملك بنسبة 100%، وأطلقت حكومة أبوظبي برنامج «غداً 21» للمسرعات التنموية. وتهدف هذه المبادرات إلى تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين واستقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية.

ضخ سيولة جديدة

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وأكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن القانون الجديد المتعلق بالملكية العقارية من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين من مواطنين وأجانب في السوق العقاري في أبوظبي، ويدفع لمزيد من النمو في هذا السوق الذي يضم مشاريع بعشرات مليارات الدراهم، وسيولة جديدة في هذا السوق الحيوي والمهم.

وأوضح المحيربي أن القيادة الرشيدة تحرص على مواكبة التطورات في الشأن الاقتصادي، ومن بينها القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات المهمة والرئيسية في إمارة أبوظبي.

ولفت إلى أن القانون الجديد من شأنه أن يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ومستثمرين جدد للإقامة وممارسة أعمالهم في أبوظبي، في ظل طرح شركات التطوير والاستثمار العقاري في أبوظبي للعديد من المشاريع التي يتاح التملك فيها للأجانب، خاصة في المناطق الاستثمارية، حيث يتاح لهم تملك الأراضي والوحدات السكنية.

واختتم المحيربي بأن القيادة الرشيدة حريصة على مواكبة القوانين والتشريعات للتطورات الاقتصادية العالمية بشكل يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

دفع عجلة النمو

وأوضح عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة «ابن عرار القابضة» أن قانون الملكية العقارية والتعديلات في بعض أحكامه، جاءت لتواكب التطور في القطاع العقاري عالمياً، حيث إن هذه التعديلات ستساعد المستثمرين الأجانب على التملك في المناطق الاستثمارية مما يساعد على ضخ مزيد من السيولة في القطاع العقاري وإقبال كبير من المستثمرين لشراء الأراضي التي تعتبر أسعارها تنافسية في الوقت الراهن.

وأفاد بأن التشريعات والقوانين في الدولة تواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد بشكل عام، حيث إن القانون الجديد من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر إقبال المستثمرين الأجانب على شراء وتملك الوحدات السكنية والأراضي في المناطق الاستثمارية، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب الجدد الذين يهتمون بإطلاق أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية من العاصمة أبوظبي.

مواكبة الواقع

ويقول عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة «تمكن العقارية»: «تعودنا من القيادة الرشيدة على أن القوانين والتشريعات تلامس الواقع، ونرى أن القانون الجديد للملكية العقارية يواكب الواقع الحالي في السوق العقاري، وهذا القانون ممتاز وكنا بحاجة إلى تحديث للقوانين العقارية لدفع عجلو النمو في القطاع العقاري، وهذا القرار يعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال وينشط السوق العقاري».

وأضاف العفيفي: «إن القانون يساعد المستثمرين على شراء العقارات سواء المستثمر المواطن أو الأجنبي، ويحفظ حقوقه من ناحية الملكية العقارية ما يعزز من الاستثمارات في السوق العقاري بأبوظبي».