شكرا لقرائتكم خبر عن «مصدر» مرشحة لمناقصة في أوزبكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترشحت شركة مصدر لمناقصة مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في أوزبكستان تنافس عليه أمام عشر شركات عالمية.

وذكرت «ميد» أن شركة «أكواباور» السعودية أيضا كانت من بين المرشحين لعقد المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ميجا واط.

يذكر أن المشروع هو الأول من نوعه في أوزبكستان حيث يقام في منطقة نافوي.

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