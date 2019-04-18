شكرا لقرائتكم خبر عن العجز التجاري الأمريكي ينخفض مجدداً في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل العجز التجاري للولايات المتحدة في فبراير/‏‏‏شباط، تراجعاً جديداً نسبته 3.4% بفضل خفض في الواردات من الصين والاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس.

وأفادت معطيات الوزارة أن العجز في المنتجات والخدمات بلغ 49.9 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 1.1% إلى 209.7 مليار وارتفاع الواردات بنسبة 0.2% إلى 259.1 مليار. (أ ف ب)

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