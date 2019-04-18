دبي تبني أول نظام ذكي للتخزين الطابقي للحاويات

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أعلنت «موانئ دبي العالمية»، ومجموعة «إس إم إس» المتخصصة في الهندسة الصناعية، عن إطلاق اسم «بوكس باي» على مشروعهما المشترك الذي يهدف إلى تغيير طريقة مناولة الحاويات في الموانئ.

«بوكس باي» نظام جديد وذكي للتخزين الطابقي للحاويات سيكون جاهزاً في الوقت المناسب لدعم «إكسبو 2020 دبي». وسيتم إطلاق المشروع الأولي له في محطة الحاويات رقم 4 في ميناء جبل علي بدبي. وسيتم للمرة الأولى استعراض تقنية «بوكس باي» أمام الجمهور في مؤتمر مشغلي المحطات «تي أو سي أوروبا» المقرر عقده في روتردام خلال يونيو/‏ حزيران المقبل.

وكانت موانئ دبي العالمية أعلنت بنهاية العام الماضي عن تأسيس مشروع مشترك مع مجموعة «إس إم إس» المتخصصة في الهندسة الصناعية لتطوير نظام التخزين بالمنصات المرتفعة (إتش بي إس) بغرض مناولة اللفائف المعدنية التي تزن نحو 50 طناً ضمن رفوف يصل ارتفاعها إلى 50 متراً على مدار الساعة.

ويوفر التصميم وهيكل الطوابق الحاصل على براءة اختراع، مزايا فريدة مع إمكانية تخزين الحاويات على ارتفاع يصل إلى 11 طابقاً، الأمر الذي سيساعد على ضمان العمل ببطاقة كاملة لمحطة حاويات تقليدية ولكن بثلث المساحة الأرضية المطلوبة. ونتيجة للأتمتة الكاملة للنظام، فإنه سيكون قادراً على الوصول إلى كل حاوية ليُلغي بذلك الحاجة للقيام بأعمال إعادة ترتيب الحاويات. إضافة إلى ذلك سيحقق النظام مكاسب ملموسة في سرعة المناولة، وكفاءة الطاقة، والسلامة، إلى جانب تخفيض كبير في التكاليف التشغيلية.

وبالمناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «نواصل استطلاع التقنيات الجديدة التي تحدث تغييراً جذرياً في طريقة تأدية أعمالنا مثل بوكس باي الذي يتمتع بآفاق كبيرة لتعزيز سرعة وكفاءة مناولة الحاويات ما يشكل أساس عمل الموانئ والمحطات. يعد النظام تطوراً عالمياً هاماً في قطاعنا. إننا نتطلع قدماً للبدء في استخدام هذه التقنية خاصة في إطار الاستعدادات لتنظيم حدث إكسبو 2020 دبي».

وقال الدكتور ماتياس دوبنر، الرئيس التنفيذي لشركة «بوكس باي»: «إننا نقدم من خلال تقنية التخزين الطابقي للحاويات 'بوكس باي‘ نظاماً ثورياً سيؤدي إلى إحداث تغيير جذري في قطاع الموانئ عالمياً. ونظراً للاهتمام الكبير الذي أبداه مشغلو الموانئ في جميع أنحاء العالم بمشروعنا المشترك فإننا نتطلع إلى استعراض هذا الحل الذكي أمامهم».

ومن جانبه أوضح بوركارد داهمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أس إم أس»: يعتبر نظام «بوكس باي» نتيجة مباشرة لاستراتيجية «الأفق الجديد» خاصتنا، والتي ستقوم «إس إم إس» من خلالها بنقل التقنيات مُثبتة الكفاءة من قطاع المعادن إلى القطاعات الأخرى».

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر تنظيم مؤتمر مشغلي المحطات «تي أو سي أوروبا» خلال الفترة ما بين 18-20 يونيو في روتردام، حيث سيقع جناح «بوكس باي» (إي 93) في الصالة الرئيسية.