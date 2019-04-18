النشاط الاقتصادي مرشح للتسارع 2.2 % خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: ”الخليج 365”

أفاد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للرؤى الاقتصادية، أنه من المرتقب أن يتسارع النشاط الاقتصادي في الإمارات إلى 2.2% في 2019، ليرتفع من نسبة تقديرية قدرها 1.7% في 2018. ومدعوماً من تعافي نشاط القطاع غير النفطي، وزيادة الإنفاق العام على المستويين الاتحادي والمحلي، وارتفاع الاستثمارات قبل معرض إكسبو 2020 المرتقب جداً، واستمرار الانتعاش الاقتصادي على مستوى المنطقة.

ويقول تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2019، الذي تم إعداده من قبل «أكسفورد إيكونوميكس»، إن معدلات إنتاج النفط في الإمارات قد انتعشت خلال 2018 لتخفّف من حدة الأوضاع في أسواق النفط العالمية، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية. ومن المتوقع أن ترتفع مستويات الإنتاج أكثر لتصل في المتوسط إلى 3.07 مليون برميل في اليوم هذا العام، بزيادة من متوسط 3 ملايين برميل في اليوم في 2018، ما يعكس الاستثمار المتواصل لدولة الإمارات من أجل تعزيز قدرتها الإنتاجية. ومن المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنحو 2% في 2019، ليسجّل أسرع معدل نمو للقطاع في ثلاث سنوات. لكن زيادة الإنتاج ستتأثر بانخفاض أسعار النفط في 2019.

وفي المقابل، من المتوقع أن يتسارع القطاع غير النفطي للإمارات من نسبة تقديرية قدرها 1.3% في 2018 إلى 2.1% في 2019. وسيتم دعم النمو في القطاع غير النفطي من الميزانيات التوسعية والمبادرات الحكومية المتنوعة والمحفّزة للنمو، لا سيما في أبوظبي ودبي، والتي تمثّل مجتمعة ما نسبته 90% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.

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كما أعلنت حكومة دبي عن عدد من المبادرات لدعم النمو، بما في ذلك خفض بعض الضرائب والرسوم، ووضع تدابير للحد من التكاليف الإجمالية لممارسة الأعمال للصناعات الرئيسية. ومن المتوقع للمشاريع الكبيرة التي تم إطلاقها استعداداً لمعرض إكسبو 2020، وكذلك القوانين الجديدة لتأشيرات الدخول، أن تستمر في تعزيز أعداد السياح القادمين إلى دولة الإمارات، مما يساعد دبي على الحفاظ على مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

4.7 % نمو الناتج الاسمي هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال العام 2019 إلى 1.673 تريليون درهم بنمو نسبته 4.7% مقارنة مع 1.589 تريليون درهم في العام 2018 في مؤشر على مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق نسب نمو جيدة بدعم من سياسة التنويع التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية لتعزيز مواردها.

وتعكس القراءات المتخصصة للمؤسسات المالية الدولية مواصلة الاقتصاد الإماراتي لتحقيق النمو بعد حالة التباطؤ التي شهدها في الفترة من 2015 -2016 مدعوماً بتحسن العديد من المؤشرات ومن ضمنها زيادة الاستثمار والائتمان المقدم للقطاع الخاص، وذلك إلى جانب تحسن الآفاق التجارية مع الشركاء التجاريين علاوة على الزيادة المتوقعة في نشاط القطاع السياحي نتيجة إقامة معرض إكسبو2020. (وام)